توقعات طقس الـ 72 ساعة.. حار نهارا وسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة، ابتداءً من اليوم الخميس 20 مايو الجاري، حتى السبت الموافق 22 مايو، والتي تستعرضها جريدة «الوطن» في التقرير التالي.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود يومي الخميس والجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد الأربعاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما الجمعة فتنخفض درجات الحرارة، إذ يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويسود ليلًا طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39والصغرى 25.