مدرسة تطعم معلميها وأولياء الأمور بلقاح كورونا (صور)

كشف الدكتور ياسر علي، مدير مرسة الغردقة الرسمية الدولية، بأنه تم تطعيم جميع المعلمين والإداريين في المدرسة بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطعيم المعلمين باللقاح قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف «ياسر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تطعيم نحو 70 معلما بالمدرسة، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلاب، مؤكدًا أنه يجب على جميع المدارس اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على جميع الطلاب والمعلمين ومواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.