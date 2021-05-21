محافظ أسوان يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث العروض الباهتة للنادي

بعد سلسلة العروض الباهتة والنتائج المخيبة لآمال جماهيره، وآخرها خسارته أمام فريق مصر المقاصة على أرضه، في المباراة التي حضرها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإستاد أسوان الرياضي، أمس الأربعاء، وجه المحافظ الدعوة لمجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، لعقد اجتماع طارئ.

يهدف الاجتماع لمناقشة أسباب التراجع في أداء فريق أسوان بمنافسات الدوري الممتاز، ووضع الحلول العاجلة لها، والتي من أبرزها تقديم دعم مادي من المحافظة، مع عدم إذاعة مباريات النادي القادمة، بدايةً من مباراة أسوان مع غزل المحلة، يوم الثلاثاء، لحين سداد الشركة الراعية لمستحقات النادي المالية، التي تصل إلى 4.5 مليون جنيه، وذلك لمواجهة ضعف الإمكانيات المادية، والوفاء بالعديد من المتطلبات المالية.

اتصال مع وزير الرياضة

وأثناء الاجتماع، أجرى اللواء أشرف عطية العديد من الاتصالات التليفونية، لخفض وجدولة الديون المتراكمة على النادي، ومنها تدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للإعفاء من تحمل تكاليف إيجار إستاد أسوان لأداء مباريات وتدريبات الفريق عليها، علاوةً على قيام الجهات والفنادق السياحية والمستشفى الجامعي، بتقديم مساهماتها من أجل مساندة مسيرة النادي في دوري الأضواء، مطالباً بالإسراع في تنفيذ المشروع الاستثماري لاستغلال السور القبلي لمبنى النادي، من أجل توفير موارد مالية ثابتة تساهم في تحقيق الاستقرار المطلوب لمسيرة النادي ولدوره الاجتماعي والترفيهي والرياضي بشكل عام، على أن يراعى تنفيذ المشروع بما يتواكب مع الطابع المعماري الأسواني.

التركيز في المباريات القادمة

وشدد أشرف عطية على ضرورة التركيز من اللاعبين والجهاز الفني في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج الإيجابية حتى يتبوأ الفريق مركز متقدم في ترتيب جدول الدوري الممتاز بما يتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

رئيس مجلس أسوان يشكر المحافظ

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادي، وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها الاستمرار في مسيرة دوري الأضواء بالشكل الذي يتناسب مع أشهر الأندية الجماهيرية بالصعيد، مؤكداً على أن مجلس الإدارة سيعمل بكل إخلاص وتفان هو والجهاز الفني الجديد ولاعبي الفريق، خلال المباريات القادمة لتحقيق طموحات جماهير زهرة الجنوب.