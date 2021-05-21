38782 طلبًا مستوفيًا للشروط و556 سيارة جديدة تسلمت في مبادرة الإحلال

تواصل المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة التي مر على سنة صنعها 20 سنة أو أكثر، مسيرتها خلال المرحلة الأولي التي بدأت مع بداية يناير الماضي فور انطلاق أولى فاعليات المعرض الأول «تكنولوجيا الإحلال والتجديد والعمل بالطاقة النظيفة»؛ ونشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية إنفوجراف يوضح ما تم تحقيقه منذ بداية المرحلة الأولى للمبادرة، وهي كالآتي:

- 38782 طلبا صحيحا مستوفى للشروط.

- 556 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للمستوفين منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن.

- 97 سيارة جديدة سيتم تسليمها أول الأسبوع القادم.

- 590 سيارة جديدة سيتم تسليمها حتى نهاية مايو.

- 21.1 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر التي تحملته الخزانة العامة للدولة.

- 10154 طلبا في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات.

- 1699 طلبا في انتظار تخصيص شاسيه وموتور.

- 5704 طلب حصول على الموافقة المبدئية من شركات السيارات وفي انتظار موافقة البنوك.

جدير بالذكر أنه من ضمن السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة الإحلال والتجديد:

لادا جرانتا

- يصل سعر السيارة إلى 182.500 جنيه، بقسط شهري 1576 جنيها على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات، و2096 جنيها شهريًا على مدى 7 سنوات، ومن المقرر طرح 5 آلاف سيارة ضمن المبادرة.

- تأتي السيارة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

- تتوافر السيارة بفئتين «مانيوال وأوتوماتيك» بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1600 سي سي، وقوة 87 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وفي نسخة «المانيوال» مكون من 5 سرعات.

بي واي دي F3

- يصل سعر السيارة إلى 168.600 جنيه، بقسط شهري 1718 جنيها على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات، و2285 جنيها شهريًا على مدى 7 سنوات، ومن المقرر طرح 10 آلاف سيارة ضمن المبادرة.

- تأتي السيارة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

هيونداي أكسنت RB

- يبدأ سعر السيارة من 189.600 جنيه وحتى سعر 224.600 جنيه.

- السيارة بفئتين ضمن المبادرة بقسط شهري 1842 جنيها على أقساط شهرية لمدة 10 سنوات، و2449 جنيها شهريًا على مدى 7 سنوات، ومن المقرر طرح 9 آلاف سيارة ضمن المبادرة.

- تأتي السيارة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 50 ألف كم.

- تتوافر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، وسعة 1600 سي سي، وقوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.