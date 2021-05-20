عاجل.. «المتحدة» تنعى الراحل سمير غانم وتبث أعماله على قنواتها

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بخالص الحزن والأسى، الفنان الكبير سمير غانم، الذي قدم أعمالاً مميزة، أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم "المتحدة" بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني، أجرى تغييرًا على خريطة الحياة مسلسلات (دراما)، لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ سمير غانم على مدار اليوم، وذلك تخليدًا لأعماله الرائعة.