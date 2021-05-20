آخر مسرحيات سمير غانم هي مسرحية الزهر لما يلعب وهي المسرحية والتي كانت تمثل عودة الفنان الكبير الراحل للمسرح مرة أخرى، بعد غياب 3 أعوام منذ تقديمه مسرحية «سيبوني أغني» عام 2017.

شارك في بطولة مسرحية «الزهر لما يلعب» الفنانة شيرين، وإيمان السيد، وإيمي طلعت زكريا، وطارق الإبياري، ورضا حامد، حيث تعد المسرحية التجربة الإخراجية الأولى للفنان طارق الإبياري، ومن تأليف الكاتب المسرحي الكبير أحمد الإبياري في تعاونه المسرحي السابع مع الفنان سمير غانم.

آخر مسرحيات سمير غانم: الزهر لما يلعب

سمير غانم بدأ مشواره المسرحي من خمسينات القرن الماضي، والتي استكملها بتأسيس فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع جورج سيدهم والضيف أحمد.

وشكل غانم مع أحمد الإبيارى حالة مسرحية فريدة وقدما خلالها عددًا من المسرحيات الهامة.

آخر مسرحيات سمير غانم والتعاون مع شيرين

عام 2001 تم عرض مسرحية «دو ري مي فا صوليا» من تأليف أحمد الإبياري وكانت التعاون الأول بين الفنان سمير غانم والمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وسردت المسرحية قصة امرأة ثرية لديها طمع أن تسعى لتزوج ابنتها لرجل كبير في السن غني لتستطيع السيطرة، لكنها تتلقى تهديدات من رجل ثري آخر وتستمر الأحداث، وشارك في بطولة المسرحية شعبان عبد الرحيم، وطلعت زكريا، وحسن مصطفى، وميمي جمال ومحمد محمود، ومن إخراج محمود أبو جليلة، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا ليستمر عرضها على مدار 4 سنوات حتى عام 2005 في القاهرة والإسكندرية وعدد من الدول العربية.

مسرحية «مراتي زعيمة عصابة» عام 2008 هي التعاون المسرحي الخامس بين الكاتب أحمد الإبياري والفنان سمير غانم، وشارك في كتابتها المؤلف والمنتج يسري الإبياري وأخرجها للمسرح حسن عبد السلام، وشارك في بطولتها نهال عنبر، وحجاج عبد العظيم، وريكو، ويوسف داوود وغسان مطر.