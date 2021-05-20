عاجل.. إحالة خاطفي الطفلة «كارما» بميت غمر لجنايات المنصورة

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة الزوجين المتهمين بخطف الطفلة «كارما أحمد محمد عمران»، 5 سنوات، في مدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما على قيامهما بخطف الطفلة.

وقعت جريمة خطف الطفلة عندما استغل المتهمان دخول والدتها أحد المراحيض العمومية، بينما كانت تنتظرها طفلتها في الخارج، وعند خروجها فوجئت باختفاء الطفلة، وسجلت كاميرات المراقبة لحظة خطف الطفلة في مركبة «توكتوك»، وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهمين، وتبين أنهما زوجان من محافظة الشرقية.

إحالة زوجين للجنايات بعد اعترافهما بخطف الطفلة

تضمن قرار المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية إحالة كل من «هناء رشوان عبدالعزيز» 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بناحية القنايات بمحافظة الشرقية، وزوجها «حلمي حلمي محمد عبدالرحمن» 50 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم بقرية «كفر المحمودية»، بدائرة مركز ههيا في محافظة الشرقية، في القضية رقم 3933 لسنة 2021 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 1030 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، لقيامهما باختطاف الطفلة المجني عليها، بتاريخ 21 أبريل 2021، بدائرة قسم ميت غمر، محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة، لم تتجاوز 18 سنة ميلادية من العمر، وقت ارتكاب الواقعة.

النيابة توجه للزوجين تهمتي الخطف وتعريض حياة الطفلة للخطر

ووجهت النيابة العامة للمتهمَين اتهامات بأنهما خطفا الطفلة المجني عليها «کارما أحمد محمد علي عمران»، وكان ذلك بطريق التحايل، بأن استدرجتها المتهمة الأولى إلى الدراجة البخارية «توكتوك»، قيادة المتهم الثاني، واصطحباها إلى مسكنهما، بحيث تمكنا من إبعادها عن أعين الرقباء، كما وجهت لهما النيابة العامة اتهاماً بأنهما عرضا حياة الطفلة المجني عليها وأمنها للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمر المحامي العام الأول بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم الثاني على ذمة القضية.