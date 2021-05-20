أحمد شاكر: "المتحدة" صحَّحت خريطة الدراما في مصر وتستعيد هوية الوطن

قال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، الذي شارك في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار الذي عرض في دراما رمضان 2021، إن مصر عن طريق المسلسلات الوطنية ترصد إنجازات الأبطال المصريين وسط منطقة تتهاوى، لافتًا إلى أن الأشخاص أصبحوا لا يقرأون كثيرًا لذا فإن الدراما لها دور كبير، موجهًا الشكر إلى شركة المتحدة لأنها تلقت إرادة القيادة السياسية التي طالبت بأن تستعيد مصر وعيها خاصة لدى الشباب، لأن الثورة عندما قامت كان عمر الشباب 11 عامًا، لكن حاليًا أصبحوا رجالاً في عمر 23 سنة، لذا تم عرض صور الأبطال من الجيش والأمن الوطني حاليًا نظرًا لأنه الوقت الأنسب لإعطائهم حقوقهم.

وأضاف «عبداللطيف»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية «لبنى عسل»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أعداء مصر استخدموا أساليب غير شريفة ولكن رجال مصر الشجعان وقفوا لهم وقفة قوية، وقد حان الوقت من أجل سرد بطولاتهم.

وأوضح الفنان أحمد شاكر عبداللطيف أن مصر تحيط بها تحديات كثيرة، لافتًا إلى أن معركة الوعي مهمة ولن يترك أحد مصر في حالها لأنها بلد عظيم تحقق الاستقرار في المنطقة ومن دونها ستشهد المنطقة ويلات شديدة، مبينًا أن رجال الشرطة والجيش والشعب المصري والشرفاء من الكتاب والفنانين والصحفيين وقفوا في ظهر مصر من أجل نجاح ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مسلسلات «القاهرة كابول والاختيار 2 وهجمة مرتدة» ركزت على رفع الوعي في مصر.

وأشار الفنان أحمد شاكر عبداللطيف إلى أنه كان لا يريد المشاركة في أعمال تهين شكل الشخصية المصرية وقد ابتعد كثير من الفنانين المحترمين أيضًا، ولكن بعد تواجد شخصية وطنية تصحح خريطة الدراما وتقدم أعمالاً عظيمة وتستعيد هوية الوطن، تحمَّس للعودة مرة أخرى.