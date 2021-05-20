عاجل.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي على طريق رأس غارب (صور)

أصيب 5 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق «رأس غارب - الزعفرانة»، بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بانقلاب سيارة ملاكي رقم (7952 س س د)، في منطقة «الكيلو 90»، على طريق «رأس غارب - الزعفرانة»، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح اللواء أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، أن سبب انقلاب السيارة يرجع إلى انفجار إطار السيارة الأمامي، وتبعه عدم التحكم بعجلة القيادة، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، مشيراً إلى أن السيارة كانت تقل 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

وشهدت مدن البحر الأحمر عدداً من حوادث الطرق خلال أسبوع العيد، أسفرت عن مصرع 5 اشخاص، بينهم سيدة أجنبية، بالإضافة إلى 51 مصاباً، تم نقلهم للعلاج بمستشفيات مدن البحر الأحمر.