عبدالمنعم سعيد: مصر لديها خبرة كافية بمجال الوساطة بين فلسطين وإسرائيل

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر لديها الخبرة التاريخية في مجال التفاوض بين إسرائيل وفلسطين، حيث أنها ليست المرة الأولي التي تقوم بها مصر في هذ الإطار، وتلك الوساطة هي أكثر تعقيدا وقسوة من الحروب السابقة لتعدد الأطراف الموجودة فيها.

توافق دولي بأن تتقدم مصر الوساطة

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر لديها الكثير من الخبرات المتراكمة والكافية في مجال الوساطة بين الجانبين، وتلك الخبرة أثمرت عن ذلك الاتفاق الأخير بتحديد ساعة معينه لإيقاف الاقتتال، «كان فيه توافق دولي بأن يكون في المقدمة بتلك الوساطة مصر، وقطر كان ليها دور قليل».

وأوضح أن الوساطة تهدف إلى إيقاف الخسائر والضحايا وتدمير غزة، وكذا وقف الصواريخ الفلسطينية التي تثير الجدل بداخل إسرائيل، «الفصل الأول من هذا الدور وصل لحل وقف إطلاق النار صباح غد الساعة 2 صباحا».

وأكد أن الاتصالات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن تطرقت إلى الموقف المصري لتلك المرحلة، حيث أن المعلومات الموجودة لدى الأخير حول عمليات التفاوض التي دائما ما تتبناها مصر هي صعبة ومعقدة، «الاتصال التليفوني كان بصيغة معينة لإعطاء فرصة للإسرائيلين بوقف إطلاق النار، والأمم المتحدة عليها دور ووكالة غوث للآجئين عليها عبئ كبير خلال الفترة المقبلة».