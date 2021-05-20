حارس سموحة يطبع صورة سمير غانم على التيشيرت حزنا عليه: سبت المعسكر عشانه

تعلق قلبه به، فشاهده في طفولته وأضحكته «إفيهاته» كثيرا، حتى أصبح نجمه المفضل، أعماله الفنية مصدرا لسعادته، يلجأ إليها للاستمتاع، ليشكل خبر وفاة الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84 عامًا، صدمة كبيرة بالنسبة له.

حالة من الحزن عاشها الشاب العشريني عبده هلال، حارس المرمى الرابع لفريق سموحة في الدوري الممتاز، بوفاة الفنان سمير غانم، الذي أحبه وتعلق قلبه به، ليحاول التعبير عن تقديره للنجم الراحل ولكن بصورة مختلفة، ليقرر طباعة صورته على قميص فريقه ليظل يذكره به.

«هلال»: عرفت خبر وفاة الفنان سمير غانم وأنا في معسكر مع الفريق

تلقي «هلال» نبأ وفاة الفنان سمير غانم خلال وجوده في معسكر الفريق والمقام بمدينة، نصر، ليحزن لوفاة نجمه المفضل، ليتحرك على الفور مصطحبا قميص فريقه، «روحت عند أقرب محل طباعة، وطلبت منه يحط صورته على التشيرت، الموضوع خد وقت قليل، ورجعت به تاني للمعسكر».

أعمال فنية كثيرة قدمها الفنان الراحل ارتبط بها الحارس الشاب منذ طفولته ولازالت المفضلة بالنسبة له، لعل ابرزها المسرحيات الكوميدية، وعدد كبير من الأعمال السينمائية، «أكثر حاجة بحبها ليه الفوازير بتاعته اللي معاها كنت بحس برمضان، زي فطوطة وغيرها، احنا عشنا معاها رمضان».

طالما حلم «هلال» بلقاء الفنان سمير غانم، ليعبر له عن حبه وتقديره لفنه الذي أسعده لأعوام طويلة، هو وغيره من الجيل الذي عاصره، حتى تحققت أمنيته قبل 5 أشهر من وفاته، حينما علم من أحد أقاربه الذين يعملون في ترتيب إعلانه في رمضان الماضي، «عرفته بنفسي، وقلته أني بحبه من زمان، وكان زوق معايا وقالي أنا اتشرفت أني قابلتك».

رغم سعادة الشاب العشريني بلقاء نجمه المفضل، إلا أن فرحته لم تكتمل حين لاحظ تأخر الحالة الصحية له، «كان شكله إن حالته الصحية مش مستقرة، وبالنسبالي هو سمير غانم الفنان العظيم اللي عايز أشوفه دائما وهو شباب».