مصطى سالم: اتفاق الهدنة بشأن أزمة فلسطين انتصار مدوي للقيادة المصرية

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتفاق الهدنة غير المشروط بشأن أزمة فلسطين، يعتبر انتصارا مدويا للقيادة المصرية، وهو يحظي بموافقة الحكومة الإسرائيلية وجميع الفصائل الفلسطينية، وكما يحظى بتأييد عالمي جاء على لسان أمين عام الأمم المتحدة، وأيضا باتصال هاتفي يحدث لأول مرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف «سالم»، في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي وجد نفسه مضطراً للاعتراف بقوة مصر الإقليمية، ليتصل بالرئيس عبدالفتاح السيسي داعماً ومؤيداً للجهود المصرية الوحيدة القادرة على تغيير الواقع على الأرض، وخلق توافق بين القوى المتصارعة لا يقدم فيه الفلسطينيون أي تنازل وفي نفس الوقت ترضى به إسرائيل.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «جاءت مبادرة الرئيس الوحيدة من بين قادة العالم لإعادة إعمار قطاع غزة، وكأننا نشهد امتدادًا لمبادرة حياة كريمة لتشمل إخوتنا في فلسطين، لتمتد اليد المصرية بالسلام ثم بالإعمار».

وأوضح: «لم نر منذ بدء الأزمة دولة كبيرة أو صغيرة استطاعت أن تفعل ما فعلته مصر قيادة وشعباً، لقد برهنت مصر على أنها أصبحت مركز ثقل إقليمي إذا تحرك وقف له العالم كله احتراماً وتقديراً وتأييدا».

هذا، وجرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار «متبادل ومتزامن» في قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الجمعة 21 مايو بتوقيت فلسطين.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.