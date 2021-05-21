آخر أخبار كورونا.. انخفاض إعداد الإصابات بالمحافظات وإقبال على اللقاح

بدأت أعداد المصابين في الموجة الثالثة بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى فى الانكسار، بعد أن سجلت 1160 إصابة جديدة و57 حالة وفاة، بعد أن كانت تتخطى عدد الإصابات 1200 إصابة يوميا، وفي نفس السياق أكد محافظ الشرقية رصد زيادة في استجابة المواطنين لتلقي لقاح كورونا، ودشن المجلس القومي للمرأة مبادرة لمساعدة السيدات في الحصول على لقاح كورونا، وواصلت محافظة شمال سيناء تواصل حملات التعقيم لمواجهة موجة كورونا الثالثة، وتلقي نائب رئيس جامعة أسيوط الجرعة الثانية من اللقاح.

63 إصابة جديدة بكورونا في القليوبية و8 وفيات

سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت مدينة ومركز بنها أعلى نسبة إصابة بـ 39 حالة، ثم مركز طوخ 12 حالة، ومركز القناطر 5 حالات ومركز شبين القناطر حالتين، وشرق شبرا وقها ومركز كفرشكر حالة واحدة لكل منهم، وغرب شبرا والعبور ومركز الخانكة صفر إصابة.

فيما سجلت القليوبية 8 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد وفيات كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة وحتى الآن 1467 حالة وفاة.

وبحسب البيان فإن مستشفيات كفرشكر المركزي وعزل قها وبنها التعليمي سجلت حالتين لكل منهم، وحالة واحدة ببنها التعليمي، فيما سجلت 9 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا بالمحافظة، صفر وفيات

وكشف البيان أن المتوفين رجل و7 سيدات تراوحت أعمارهم بين 51 سنة و79 سنة من مراكز الخانكة وبنها والقناطر الخيرية وقليوب وشبين القناطر وشرق شبرا وطوخ.

شمال سيناء تواصل حملات التطهير

وواصلت محافظة شمال سيناء، أمس الخميس، حملات التطهير والتعقيم في مختلف المنشآت الحكومية والخدمية، لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والتي بدأ تنفيذها الأربعاء، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، والسكرتير العام، أسامة الغندور، ومعاونة رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات والمصالح الحكومية.

وأكد محافظ شمال سيناء على مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة، إضافة إلى الإدارة العامة للتوطين، وجمعية الهلال الأحمر المصري، في الحملة التي تستمر حتى انتهاء الأعمال، في تطهير الديوان العام للمحافظة، ومجالس المدن، ومديريات الخدمات، والمصالح الحكومية من مستشفيات ووحدات صحية ومدارس ومراكز شباب ومكاتب البريد والبنوك، وغيرها من المنشآت، إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية، لتشمل تطهير وتعقيم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والصيدليات وغيرها.

جامعة سوهاج تدعو منتسبيها لأخذ لقاح كورونا

ووجه الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، دعوته إلى طلاب كافة الكليات العملية والنظرية بالجامعة؛ للاستفادة من الحملة الموسعة التي أطلقها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة؛ لحقن كافة أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في مقرات طبية مجهزة داخل الجامعة والمستشفيات التابعة لها، وتعد الحملة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، التي تتم على ذلك النطاق الواسع والتى من المقرر أن تستهدف أكثر من 80 ألف طالب من أبناء الجامعة.

«قومي المرأة» يدشن حملة لقاح كورونا في القليبوية

ودشن فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، مبادرة توعوية، تستهدف توعية سيدات المحافظة بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة كبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، من خلال الخط الساخن «15115»، أو من خلال فرع المجلس بالمحافظة .

محافظ الشرقية: رصدنا استجابة المواطنين لأخذ اللقاح

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم تطبيقها العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بخفض عدد العاملين في جميع الدواوين، حيث وُضعت جداول عمل حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن استجابة المواطنين للحصول على اللقاح أصبحت أكبر عن ذي قبل، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في جهود التوعية بأهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية.