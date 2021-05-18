أخبار كورونا في مصر .. تعرف علي إصابات ووفيات كورونا بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وسط تزايد أعداد الإصابات في المحافظة يوميا، ورفعت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة حالة الإستعداد داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما يجري يوميا دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم« الوطن»، إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كوورنا في مصر وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

عدد حالات كورونا.. القليوبية تسجل 61 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة بالمحافظة 61 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية حيث سجل مركز بنها اعلي نسبة إصابة ب31 حالة ثم مركز كفرشكر بـ8 حالات ومركز طوخ بـ6 حالات ومركز قليوب بـ5 حالات ومركز القناطر بـ4 حالات ومركز شبين القناطر وحي غرب شبرا بحالة واحدة لكل منهما بينما سجل مركز الخانكة ومدينتي العبور وقها صفر إصابة.

عدد وفيات كورونا.. 3 حالات جديدة في 24 ساعة

كما سجلت القليوبية 3 حالات وفاة جديدة بمضاعفات كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية بمستشفيات ناصر العام وحميات بنها وكفرشكر المركزي بينما حققت 10 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا بالمحافظة صفر وفيات لتصل حالات الوفاة بالمحافظة منذ بدء الجائحة وحتي الأن إلى 1452.

19110 مواطنين يتلقون الجرعة الأولي من لقاح كورونا بالقليوبية

فيما تلقي 19110 مواطنا الجرعة الأولي من لقاح كورونا المستجد بالقليوبية بينما تلقي 3367 مواطنا الجرعة الثانية بمراكز اللقاح بالمحافظة.