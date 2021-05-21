قالوا عن سمير غانم.. 5 نجوم تحدثوا عن أستاذ الكوميديا في لقاءات سابقة

يحرص العديد من الفنانين خلال مقابلاتهم التلفزيونية على كشف علاقاتهم بالفنان سمير غانم، والمواقف الإنسانية التي جمعتهم به، وكواليس الأعمال التي دارت بينهم خلال تصويرهم أحد الأعمال الفنية.

وخلال التقرير التالي نرصد أبرز هذه التصريحات التي كشف عنها الفنانون، وذلك قبل رحيل أستاذ الكوميديا عن عالمنا مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا.

محمد هنيدي

وصف الفنان محمد هنيدي الفنان الراحل سمير غانم، بـ «الحدوتة الكبيرة»، و«نجم الخيال على المسرح»، قائلا: «من زمان ضحكه مختلف، واكتشفت أنه طول الوقت بيتفرج على أفلام كوميدي، وآفاقه متفتحة، إضافة لخفة دمه اللي من عند ربنا، ومش بيشغل نفسه إلا اللي هيقوله على المسرح».

وأضاف «هنيدي»، خلال لقاء بتاريخ 1 يناير 2019 ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، أن الفنان سمير غانم كان «معلم» في مسرحية «المتزوجون»، متابعا: «في قاعدة لطيفة قولتله يا أستاذ سمير إنت في المسرح ملكش حل، بس عاوز اسألك مزاجك كان عالي في أنهي رواية؟ قالي في مسرحية موسيكا الحي الشرقي».

طارق الإبياري

من جانبه قال الفنان طارق الإبياري، إن الفنان الكبير سمير غانم هو الذي اكتشفه، وأدخله مجال الفن رغم أنه من عائلة فنية.

وأضاف «الإبياري»، خلال لقاء بتاريخ 12 أكتوبر 2018 مع برنامج «القاهرة اليوم»، المذاع عبر فضائية «اليوم»: «أستاذ سمير أستاذي وأنا بتشرف أنه بيقول إني تلميذه وابنه».

وتابع: «دخلت مع الأستاذ سمير وقعدت أتعلم على إيده 10 سنين في مسرحيات، واستحملني بصراحة واتعلمت منه وشرف ليا إن بدايتي مع أستاذ سمير».

نادر حمدي

وروى المطرب والموزع نادر حمدي، عضو فريق «واما» الغنائي، أحد المواقف الطريفة خلال طفولته مع الفنان سمير غانم خلال تصويره مسلسل «كابتن جودة»، قائلا إنه حين كان طفلا، ذهب في إحدى المرات مع والده في سيارته، لاصطحاب والدته من موقع التصوير الذي تعمل به، حين كانت تصور حينها هذا المسلسل الذي يقوم بطولته النجم الكوميدي سمير غانم.

وواصل «حمدي» خلال خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 26 فبراير 2021: «كان بابا رايح ياخد ماما من التصوير وبعدين هيروح، ففضلت في العربية شوية لغاية ما تخلص فنمت، ولما مشيت العربية صحيت لقيت بابا بيسوق وماما جمبه، وقاعد جمبي سمير غانم».

وتابع: «صحيت طبعا كانت فرحة العالم بالنسبة لي، لأن سمير غانم وقتها كان عامل شخصية فطوطة في الفوازير وكلنا بنحبها».

محمد ثروت

من جانبه قال الفنان محمد ثروت، إن هناك عددا كبيرا من الفنانين الكوميديين ينجحون دائمًا في رسم الضحكة على شفاهه مثل الفنان سمير غانم، وعادل إمام، ومحمد هنيدي، وأحمد حلمي.

وأوضح «ثروت»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه والمذاع عبر فضائية «dmc»، بتاريخ 24 يوليو 2019، أن الفنان سمير غانم في ذاته مدرسة لا يوجد قبله أو بعده في الساحة الكوميدية «عمل مدرسة تانية غير اللي فاتوا خالص.. وبيهتم بالتفاصيل».

بدرية طلبة

وأكدت الفنانة بدرية طلبة، حبها الكبير للفنان سمير غانم، قائلة: «له فضل كبير عليا.. لما بشوفه ببوس إيده والخير اللى عمله قعد في بناته، وربنا يخليهوله في صحته»، وذلك خلال لقائها ببرنامج «العرافة»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة، بتاريخ 1 مايو 2021.