شيرين ناعية سمير غانم: خرج من جوايا كوميديانة.. وهلتقيه قريب بإذن الله

نعت الفنانة شيرين، الفنان سمير غانم الذي وفاته المنية مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلة: «أنا النهاردة حزينة لأني فقدت صديق وفنان، مش بس أنا اللي فقدته ولكن العالم كله، وكنت سعيدة الحظ أني التقيت به وعملت معاه أشهر مسرحيات بالنسبة ليا وهي المتزوجون».

وأضافت «شيرين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، «أنا في الجونة وبكرة هسافر القاهرة عشان أسلم عليه آخر مرة، بس إن شاء الله دي مش آخر مرة، هلتقي بيه قريب إن شاء الله».

وتابعت: «سمير خرج من جوايا كوميديانة، أنا مكنتش أعرف أساسا أقدم حاجة ممكن تضحك حد أو ترسم حتى الابتسامة على وش حد، ولما كنت بشتغل معاه كان كل يوم غير التاني».

من جانبه عبر الفنان الكويتي داوود حسين، عن حزنه لوفاة الفنان سمير غانم، قائلا: «فقدنا اليوم أحد أعمدة الكوميديا في الوطن العربي، وفارس من الفرسان الكبار الذي ترجل لقمة الكوميديا، ونعزي أنفسنا وأسرة المرحوم، وأنا لحد الآن مش مصدق».

وأضاف الفنان الكويتي خلال اتصال هاتفي بالبرنامج، أن سمير غانم ترك إرثا كبيرا من الكوميديا والإنسانية، متابعا: «أنا بالنسبة لي كان صديق عزيز، وكان دايما مسميني أخويا اللي في الكويت، وبالنسبة لي ترك إرثا كبيرا، سمير غانم جعلنا نبتسم طوال الوقت».

يذكر أنّ الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس 20 مايو، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«جوليو وروميت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت فرقة ثلاثي أضواء المسرح بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه سمير غانم مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلاً يا دكتور».