تفاصيل اعتداء شابين على «خمسينية»: الطب الشرعي الفيصل

قررت النيابة العامة حبس شابين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اغتصاب سيدة خمسينية داخل «عشة» في ساقية مكي بمحافظة الجيزة، وتبين من التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليها إلى مكان الجريمة وتمكنا من اغتصابها تحت تهديد السلاح، وتصويرها في أوضاع مخلة لتكون تلك الصور أداة ضغط عليها ليضمنا عدم ذهابها إلى قسم الشرطة وتحرير محضرًا بالواقعة.

تقرير الطب الشرعي

وقررت النيابة العامة إحالة المجني عليها- متزوجة- ولديها 3 أبناء أكبرهم عمره 27 سنة إلى مصلحة الطب لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من اعتداءات، وموافاة النيابة العامة بتقرير الكشف الطبي حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات مع المتهمين.

وتعتمد النيابة العامة تقرير الطب الشرعي كدليل فني له دور كبير في قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وفي أحيان كثيرة يكون تقرير الطب الشرعي هو الدليل الوحيد لإثبات تلك الجرائم.

رواية المجني عليها

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المجني عليها ذكرت في اعترافها أنها كانت في طريقها لشراء بعض احتياجاتها المنزلية، وأثناء وجودها في الشارع استدرجها المتهم إلى مكان الجريمة واعتدى عليها جنسيًا هو وصديقه.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين بعد سماع أقوال المجني عليها، وبعدها يومين تمكنت المباحث من ضبطهما.

كشفت التحريات عن أن المتهمين تمكنا من استدراج المجني عليها عنوة، وتناوبا اغتصابها وتمكنا من الهرب، واقتادت المباحث، بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، المتهمين إلى قسم الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

محاولة الصلح

وأفادت التحريات بأن المتهمين حاولا ترضية المجني عليها للتنازل عن بلاغها عقب الجريمة من خلال عرض عليها مبلغ مالي نظير التصالح، لكنها رفضت وتمسكت باستكمال الإجراءات القانونية.