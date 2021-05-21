بعد توقف شهرين.. إجراء 9 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى قنا العام

استأنف مستشفى قنا العام، العمل بوحدة القسطرة القلبية، بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهرين، لظروف جائحة كورونا، وتحويل جزء كبير من المستشفى لعزل المصابين.

وتمكنت الأطقم الطبية بقسم القسطرة القلبية، فى أول يوم عمل لها، من إجراء 9 عمليات قسطرة قلبية خلال يوم واحد، على نفقة الدولة، وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن عمليات القسطرة القلبية توقفت لفترة، نظراً لاستقبال المستشفى مصابي فيروس كورونا.

وأوضح «الديب»، أن العمليات التى أجريت اليوم، واستمرت لعدة ساعات، بينها حالتين، انسداد كامل في ثلاثة شرايين، واحتاجت لعمليات قلب مفتوح، إلا أن مهارة الفريق الطبي بالمستشفى العام مكنت الفريق من إجراء العمليات باحترافية.

وأشار إلى أن كل الحالات وضعها الصحي مستقر وتخضع للملاحظة الطبية كنوع من الاطمئنان، وسيتم خروجها من المستشفى خلال ساعات.

وقدم الديب، الشكر لكل من ساهم فى عودة العمل بالوحدة، خدمة للمرضى، وعلى رأسهم الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزاره الصحة، والدكتور أحمد عبدالجليل، أستاذ القلب بجامعة أسيوط والمشرف العام على وحدة القسطرة، والدكتور أحمد عبدالباقى، رئيس وحدة القسطره القلبية، والدكتور أحمد الزقيم، رئيس قسم العناية القلبية.

كما أثنى مدير المستشفى، على دور أخصائيّ القلب «أحمد عبدالراضى، محمد ياسين، وائل رأفت، وليد صلاح اخصائى القلب»، ومشرف وحدة القسطرة مصطفى الدسوقى، وطاقم التمريض وفنيّ الأشعة، وجرجس سمير مسؤل مركز المعلومات وقوائم الانتظار بالمستشفى.