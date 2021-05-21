الحدائق والشواطئ تعود للخدمة غدا وسط إجراءات مشددة

تنفيذًا لقرارات اللجنة الحكومية لإدارة فيروس كورونا، تعود الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة لفتح أبوابها بدءًا من صباح السبت، تنفيذًا لقرار اللجنة الحكومية، الذي أتخذ الأربعاء الماضي، في إطار قرارات التعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وبعد توقف منذ 6 مايو الماضي، تعود الحدائق لفتح أبوابها صباح غدًا مع تنفيذ إجراءات احترازية مشددة، أهمها تطبيق التباعد الاجتماعد وارتداء الكمامات.

ووجهت ووزارة التنمية المحلية، المحافظات باتباع الضوابط الاحترازية في الشواطئ العامة أهمها منع التجمعات او تقليلها وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات.

قرارات الحكومة للتعامل مع كورونا: استمرار غلق المحال والمولات من 9 مساء

وجددت اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا، قرارات مواجهة التعامل مع فيروس كورونا، جاء أبرزها استمرار غلق المحال التجارية والمطاعم والمولات بدءًا من الساعة 9 مساء و استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل «الديلفري» والتيك أوي للمطاعم لما بعد 9 مساء، وغلق السينمات ودور العرض والمسارح في 9 مساء، وحظر كامل لأي تجمعات أو احتفالات أو مؤتمرات، وعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق قرارات خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مصادرة الشيشة حال ضبطها في المقاهي

وأعلنت الحكومة، استمرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم مع تسيير حملات يومية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة من مصادرة للمعدات وغلق المقهى المخالف، مع استمرار حملات المحافظات؛ لمتابعة مواعيد غلق المنشآت من محلات ومطاعم ومقاه وورش ومولات تجارية، مع استمرار الحظر الكامل لإقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.