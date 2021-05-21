التصدي لمخالفات بناء في «القنايات» بالشرقية

قادت «ثناء فوزي»، رئيس مدينة القنايات حملة مكبرة مساء أمس،بمعاونة قوة من قسم شرطة القنايات واللجنة المشكلة بمجلس مدينة القنايات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية، والمولات والمقاهي والكافيهات والمطاعم بنطاق مدينة القنايات وتوابعها.

استهدفت الحملة التأكد من التزام أصحاب المحال العامة والتجارية والكافيهات والمقاهي والمطاعم والورش وغيرها بنطاق مدينة القنايات وتوابعها بمواعيد الغلق المحددة ، وبمرور اللجنة بعزبة سعدون، التابعة لمدينة القنايات.

وتم ضبط مواطن يقوم بأعمال تشوين مواد بناء أمام منزله وذلك للقيام بأعمال بناء مخالف للقانون 119لسنة2008دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه وتم إزالة التشوينات.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات وتعليمات الدكتور الوزير محافظ الشرقية ممدوح غراب بشأن المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمقاهي والكافيهات وغيرها بنطاق المدينة وتوابعها وكذلك متابعة أعمال البناء المخالف للقانون والتصدى لها وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وأهابت رئاسة مجلس مدينة القنايات بالمواطنين الالتزام بالقانون وعدم القيام بأى أعمال بناء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وفي وقت سابق شنت رئاسة مجلس مدينة القنايات حملة لرفع جميع الإعلانات والملصقات غير المرخصة على الطريق العام الزقازيق-القنايات وطريق الإشراف-القنايات وداخل شوارع المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه.