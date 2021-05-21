فيديو من أمام مستشفى الفنان سمير غانم قبل تشييع جثمانة.. «وداعا سمورة»

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، من أمام مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، استعدادًا لتشييع جنازة الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي أمس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وبدأت إجراءات تغسيل وتكفين جثمان الفنان الراحل، ونقلت «الوطن» أجواء الاستعداد من أمام المستشفى، حيث كانت سيارة نقل الموتى مستعدة لنقل الجثمان إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس للصلاة عليه، بينما توافد عدد كبير من الفنانين إلى المستشفى، على رأسهم الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، والفنان محمد ثروت وغيرهم.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، بخالص الحزن والأسى، الفنان الكبير سمير غانم، الذي قدم أعمالًا مميزة، أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم «المتحدة»، بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني، أجرى تغييرًا على خريطة الحياة مسلسلات «دراما»، لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ سمير غانم على مدار اليوم، وذلك تخليدًا لأعماله الرائعة.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال الفنان منير مكرم، في بيانٍ صحفي، إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

كان الفنان سمير غانم، رحل عن دنيانا منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 84 عامًا.

يشار إلى أن سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.