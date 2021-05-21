تقرير: المشروعات القومية تساهم في تحقيق طفرة بزيادة الصادرات

بعنوان «طفرة زراعية .. كيف ساهمت المشروعات القومية في زيادة الصادرات؟»، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا يرصد الطفرة فى زيادة الصادرات المصرية.

وقال التقرير: «شهد قطاع الزراعة في مصر طفرة ملحوظة في الصادرات نتيجة اتجاه الدولة لزيادة مشروعات استصلاح الأراضي والمساحات المنزرعة، ففي عام 2017-2018، زادت مساحات الأراضي الزراعية إلى 59.2 ألف فدان وكانت نسبة الزيادة في الأراضي المستصلحة نحو 52% عن العام السابق بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

وذكر التقرير، أنه خلال الموسم الزراعي الماضي من سبتمبر 2020 إلى فبراير من هذا العام، شهد حجم الصادرات الزراعية لمصر ارتفاعا كبيرا على مدار 6 أشهر فقط مقارنة بنفس الفترة من الموسم التصديري العام الماضي، إذ بلغت قيمة الصادرات 1.1 مليار دولار بإجمالي 1.8 مليون طن.

ووفق التقرير، جاءت حاصلات الموالح الزراعية في الصدارة، إذ حققت تصديرا بقيمة 389 مليون دولار موزعة على أكثر 8 ألف طن، وتصدرت الدول العربية قائمة الدول المستوردة من منتجات مصر الزراعية بواقع 289 ألف طن بقيمة 109 مليون دولار.

ومؤخرا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع قومي جديد في قطاع الزراعة وهو الدلتا الجديدة بمساحة مليون فدان بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة ويضم في نطاقه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمساحة نصف مليون فدان.