«إسدال ودرس خصوصي».. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفلة «روضة»

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحاً، حينما استيقظت الطفلة «روضة»، البالغة من العمر 7 سنوات، ارتدت إسدالًا أزرق اللون و«خمار»، متوجهة لدرسها الخصوصي في قريتها «العباسية»، التابعة لمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ.

انتهت الطفلة من الدرس الخصوصي، وبدأت طريق عودتها لمنزلها الذي يبعد عن مكان الدرس الخصوصي ببضعة أمتار، استوقفها رجل يقود« توك توك»، 60 عامًا، ليسألها عن أحد الأماكن بالقرية، وببراءة الأطفال استقلت الطفلة معه المركبة لتدله على المكان الذي سأل عنه، لكنها فوجئت به ينقض عليها كالذئب وخنقها لسرقة قرطها الذهبي، ثم ألقى بجثتها في المياه حتى لا ينكشف أمره.

تلك العبارات وصفت المشهد الأخير في حياة الطفلة روضة حسن علي سلامة، التي تبلغ من العمر 7 أعوام، حيث اختفت يوم 9 مايو الماضي، وجرى العثور على جثتها أمس في المياه بعدما جرى تحديد هوية المتهم بقتلها، واعترف بجريمته، فالأهالي لم يتوقعوا أن يكون رجلاً بلغ من العمر أرزله، هو من قام بقتلها طمعاً في قرطها الذهبي الذي لم يتخط ثمنه الـ2000 جنيه.

بداية الواقعة:« بلاغ باختفاء روضة»

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغًا لمركز شرطة الرياض، من« إسماعيل علي سلامة»، 31 عامًا، كهربائي، ويقيم بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض، باختفاء طفلة شقيقه روضة حسن علي سلامة، 7 أعوام، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، يوم 9 مايو 2021.

وأكد في بلاغه أن طفلة شقيقه المختفية، توجهت إلى أحد المعلمين بالقرية التي تقطن بها، لحضور درس خصوصي، مرتدية إسدال أزرق، وخمار، ولم تظهر، واختفت عن القرية، وبالبحث عنها في كل مكان لم يتمكنوا من العثور عليها.

تحريات المباحث تكشف اللغز:« قتلها والقاها في المياه»

امر مدير الأمن، اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه النقباء أحمد عصام، ومحمود عبدالعاطي، ومحمد البيومي، لكشف غموض اختفاء الطفلة، والوقوف على أسباب اختفائها.

كشفت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة« محمد.أ.أ»، 66 عاما، سائق توك توك، ويقيم بقرية فرج الكبرى التابعة لمركز الرياض، وذلك بخطفها من خلال استقلال الطفلة معه الـ« توك توك»، الذي يقوده يوم اختفائها.

كاميرات المراقبة.. بطل تحديد هوية المتهم

وكشفت كاميرات المراقبة، الموجودة بأحد الشوارع، أن الطفلة استقلت التوك توك مع العجوز، وبتتبع خط سير التوك توك، أمكن التعرف عليه، بعد أيام وتحديد هوية صاحبه.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بخطفها أثناء عودتها من الدرس الخصوصي الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبي بعد أن شاهده في أذنها، فطلب منها أن تدله عن أحد الأماكن، فاستقلت معه الـ« توك توك»، وبعد ابتعاده عن الجميع نفذ جريمته بخنقها، ووضع جثتها في جوال بلاستيك أصفر، وألقاها في مياه بحر ميت يزيد بناحية كوبري الخمار، وبإرشاده عن مكان القاء جثة الطفلة لم يجر العثور عليها.

وأمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض بانتداب فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطفلة في مياه بحر ميت يزيد، ومن خلال البحث جرى العثور على الطفلة في ترعة قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، والمتفرعة من بحر ميت يزيد داخل جوال بلاستيك أصفر مربوط.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1431 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، لبيان أسباب وفاتها، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح، وتسليم الجثة لذويها .