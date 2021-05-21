توافد الفنانين على مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة على جثمان سمير غانم

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لتوافد الفنانين على مسجد المشير استعدادًا لصلاة الجنازة على جثمان سمير غانم.

ونقلت «الوطن» أجواء الاستعداد من أمام المستشفى، حيث كانت سيارة نقل الموتى مستعدة لنقل الجثمان إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس للصلاة، بينما توافد عدد كبير من الفنانين إلى المستشفى، على رأسهم الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، والفنان محمد ثروت وغيرهم.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا، لإجراءات نقل جثمان الفنان سمير غانم، إلى مسجد المشير استعدادا للصلاة عليه.

ونقلت «الوطن» أجواء الاستعداد من أمام المستشفى، حيث كانت سيارة نقل الموتى مستعدة لنقل الجثمان إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس للصلاة، بينما توافد عدد كبير من الفنانين إلى المستشفى، على رأسهم الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، والفنان محمد ثروت وغيرهم.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، بخالص الحزن والأسى، الفنان الكبير سمير غانم، الذي قدم أعمالًا مميزة، أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم «المتحدة»، بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني، أجرى تغييرًا على خريطة الحياة مسلسلات «دراما»، لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الفنان سمير غانم على مدار اليوم، وذلك تخليدًا لأعماله الرائعة.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن قرار أسرة الفنان سمير غانم، المُتعلق بمراسم العزاء، لا سيما في ظل الظروف الراهنة بفيروس كورونا.

وقال مكرم، في بيانٍ صحفي: إنّ مراسم العزاء على الفنان سمير غانم، ستقتصر على مقابر العائلة في منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، فيما ستخرج الجنازة عقب صلاة الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

كان الفنان سمير غانم، قد رحل بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 84 عامًا.

يشار إلى أن سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.