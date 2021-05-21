القوى العاملة بالمنيا توفر 758 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري

أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنيا، اليوم الجمعة، عن توفير فرص عمل لـ 758 من أبناء المحافظة، من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر إبريل الماضي.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على التنسيق والتعاون الدائم مع مديرية القوى العاملة، لإتاحة فرص عمل وتدريب لشباب المحافظة في القطاع الخاص والاستثماري، حيث يعد ملف البطالة من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام وتركيز خلال الفترة الحالية، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل وبخدمات ذات جودة عالية.

وأوضح المحافظ، أنه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات المختلفة لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين، بهدف إتاحة فرص عمل حقيقة ومتعددة للشباب للقضاء علي البطالة.

وكان محافظ المنيا دعا نواب البرلمان بالمحافظة إلي المشاركة في تقديم المقترحات لتطوير القرى والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك بهدف رفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة.

واستعرض المحافظ، جهود المحافظة في دعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد" وتقديم أفضل الخدمات للموطنين.