القوى العاملة بالمنيا توفر 758 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري
كتب:
اسلام فهمي
01:43 م | الجمعة 21 مايو 2021
محافظ المنيا
أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنيا، اليوم الجمعة، عن توفير فرص عمل لـ 758 من أبناء المحافظة، من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر إبريل الماضي.
من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على التنسيق والتعاون الدائم مع مديرية القوى العاملة، لإتاحة فرص عمل وتدريب لشباب المحافظة في القطاع الخاص والاستثماري، حيث يعد ملف البطالة من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام وتركيز خلال الفترة الحالية، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق فرص معيشية أفضل وبخدمات ذات جودة عالية.
وأوضح المحافظ، أنه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات المختلفة لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين، بهدف إتاحة فرص عمل حقيقة ومتعددة للشباب للقضاء علي البطالة.
وكان محافظ المنيا دعا نواب البرلمان بالمحافظة إلي المشاركة في تقديم المقترحات لتطوير القرى والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك بهدف رفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة.
واستعرض المحافظ، جهود المحافظة في دعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد" وتقديم أفضل الخدمات للموطنين.