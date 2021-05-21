حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:08 م | الجمعة 21 مايو 2021
ازالة تعديات في المنيا
واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها بتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العسكرية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة على قري الظهير الصحراوي الشرقي، التابع للوحدة المحلية ببني صامت، وأسفرت الحملة عن ازالة 5 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة، بقرى أولاد حمدان، والعصيات، وحماضة، بإجمالي مساحة 1150 مترا.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعدٍ على أملاك الدولة، طرح نهر، بقرية أبو فليو بمساحة إجمالية 200 متر، بالإضافة لتنفيذ حملات للنظافة، ورفع صناديق القمامة على مدار الورديات الصباحية والمسائية بقرى «أبو فليو وسوادة ومنشية سوادة».
ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، إلى الاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لأعمده الانارة.