حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها بتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العسكرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة على قري الظهير الصحراوي الشرقي، التابع للوحدة المحلية ببني صامت، وأسفرت الحملة عن ازالة 5 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة، بقرى أولاد حمدان، والعصيات، وحماضة، بإجمالي مساحة 1150 مترا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعدٍ على أملاك الدولة، طرح نهر، بقرية أبو فليو بمساحة إجمالية 200 متر، بالإضافة لتنفيذ حملات للنظافة، ورفع صناديق القمامة على مدار الورديات الصباحية والمسائية بقرى «أبو فليو وسوادة ومنشية سوادة».

ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، إلى الاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لأعمده الانارة.