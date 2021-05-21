مصرع طالبة صدمتها سيارة خلال عبورها الطريق الزراعي في طوخ

لقيت طالبة جامعية مصرعها، اليوم، بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الزراعى السريع «بنها – شبرا الخيمة»، بطوخ، وجري نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة فصرحت بالدفن بعد توقيع الكشف الطبي عليها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر مرسي، مأمور مركز شرطة طوخ، بمصرع طالبة على الطريق الزراعي السريع بالقرب من منطقة مرور طوخ.

وتبين من التحريات والمعاينة وفاة «ن.أ.ع»، طالبة جامعية أثناء عبورها الطريق السريع إثر اصطدام سيارة بها وتم نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

ونعت جامعة بنها فى بيان لها الطالبة وتبين أنها بالفرقة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية، وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها وتعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة وأن يلهم أهلها وزملاءها ومحبيها الصبر والسلوان.

في وقت سابق، تسببت السرعة الجنونية لسيارة يقودها شاب في حادث تصادم مأساوي علي طريق الموقف الجديد ببنها بمنطقة أتريب، حيث اصطدمت السيارة بثلاث سيارات متوقفة بالمنطقة عقب تخطيها الطريق المقابل، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة بإصابات بالغة فيما نجا مرافقه، وجرى نقل المصاب للمستشفى وسحب السيارة المتسببة في الحادث لإدارة المرور وحصر التلفيات بالسيارات المتضررة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث والإستعلام عن حالة المصاب وبيان حالته وقت قيادة السيارة وسؤال مرافقه وحصر التلفيات وطلب تحريات المباحث