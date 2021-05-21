الحكومة في أسبوع: جهود مكثفة لمواجهة كورونا وتوريد 2.5 مليون طن قمح

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 15 حتى 21 مايو 2021، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الابتكار»، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، والموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء فرع «جامعة السويس» بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، على مساحة 50 فدانًا، يضم أربع كليات هي «التربية، الآداب، العلوم، والتجارة».

وتضمنت القرارات، الموافقة على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث نصت المادة الأولى من القرار في جزء منها على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءًا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها8400 جنيه، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

كما تم اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية «زوير»، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات بغرض إقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على التصرف بالبيع إلى شاغلي بعض قطع الأراضي والمقيمين عليها من «حسني النية»، والتي تدخل ضمن أراضي الـ(76) فداناً الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، فضلاً عن الموافقة على شراء جهاز قياس انحلال الانبعاث الفلوريسينى والثابت في المنطقة المرئية وتحت الحمراء، وكذا شراء فرن سنترة ميكرووفي عالي الحرارة (1800م5)، لصالح كلية العلوم جامعة عين شمس.

كما تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة، ممثلة في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين في الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات؛ لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة في كل من المنطقتين الغربية والشرقية، والموافقة على استصدار قرار بتسجيل الأراضي محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

في السياق ذاته، أوضح التقرير أنه قد تمت الموافقة على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذا إلى جانب الموافقة على صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية «هيرميس» القابضة على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تكون نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس 51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي 25%، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.

وتضمنت القرارات، الموافقة على الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها السابق، حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية شهر مايو، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي «أون لاين»- عن بعد بداية من شهر يونيو.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة خطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة وتنفيذها في أسرع وقت، فضلاً عن الموافقة على عدد من المقترحات لتيسير الحركة المرورية.

وتضمنت الاجتماعات، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

كما عقد اجتماعًا لاستعراض موقف الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي، فضلًا عن اجتماع أخر مع وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف توريد القمح وتوافر السلع الأساسية، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن من القمح، وكذلك تم التأكيد على وجود مخزون استراتيجي كافٍ من جميع السلع الغذائية.

كما شملت اجتماعات رئيس الوزراء، وفقًا للتقرير، الاجتماع الأسبوعي عبر «الفيديو كونفرانس»، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وكذلك اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ وتقرر الاستمرار في تطبيق قرارات اللجنة في اجتماعها السابق حتى نهاية مايو، مع إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية، وخفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتوسع في تطعيم العاملين بالسياحة على مستوى الجمهورية.

واستكمالاً للاجتماعات، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن عقد اجتماع لاستعراض مخططات تطوير عدد من المحاور المرورية الهامة بالقاهرة الكبرى، وتم استعراض عدة تصورات لتطوير محور 26 يوليو من ميدان سفنكس حتى الطريق الدائري.

كما تم مناقشة مخطط لتطوير محور عمرو بن العاص بحي الهرم بالجيزة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، وممثلي المكاتب الاستشارية، بجانب اجتماع لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في فعاليات معرض «إكسبو دبي».

وشملت الأنشطة، تفقد رئيس الوزراء مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر، الذي يعد من المشروعات المهمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة نحو 240 مليون جنيه، وكذلك شهد تشغيل توسعات خزانات المياه بالمدينة، والتي تم تنفيذها مؤخرًا بتكلفة 40 مليون جنيه، وتفقد مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين وسوق النيل الحضاري بمدينة رأس البر، بالتزامن مع إعلان محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة.

كما أوضح التقرير تفقد مدبولي، مشروع استكمال مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج خلال زيارته لمحافظة دمياط، حيث أكد أن استكمال المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بالمستوى الفكري والثقافي والفني للأجيال الصاعدة، في ظل التأكيد الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري.

وإلى جانب ذلك، فقد شهد مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي من ناحية، وكل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية «الجهاز المركزي للتعمير» من ناحية أخرى، بشأن إنشاء وتأثيث حضانات للأطفال بالمدارس ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وإنابة وزارة التضامن الاجتماعي لوزارة الإسكان في تنفيذ مشروعاتها والإشراف عليها.

كما تفقد مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، برفقة وزيرة الصحة والسكان، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «اليونيسيف»، ومسؤولي وزارة الصحة، وتم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

وأدلى مدبولي، تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية، أكد فيها أن الدولة المصرية وفرت وأتاحت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا، داعياً المواطنين إلى الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح، لافتًا إلى أن جميع أنواع اللقاحات المطروحة في مصر تم اعتمادها وآمنة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد أورد التقرير لقاءه مع نواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط؛ للاستماع لكافة مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة.