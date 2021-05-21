عاجل.. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على طريق الفيوم

لحظات من الرعب عاشها 11 شخصاً بينهم طفل، حينما انفجر إطار السيارة الميكروباص التي يستقلونها، ما أدى إلى انحراف السيارة يميناً ويساراً وفقدان قائدها السيطرة عليها، لينتهي الأمر بانقلاب السيارة على طريق مصر الفيوم أمام مصنع السيراميك، مُتسببةً في إصابة الركاب بإصابات بالغة تنوعت بين كسور واشتباه ارتجاج في المخ، وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع سائقو ومستقلو السيارات المارة على الطريق، إلى السيارة لإنقاذ الركاب لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

استغاثة للإسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بورود بلاغاً من مرفق الإسعاف حول تلقيهم استغاثة لنقل 11 مصاباً تعرضوا لحادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف بالإضافة إلى انتقال ضباط الحماية المدنية والمرور والقسم إلى مكان الواقعة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة

أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد أشرف حسين، 17 عاماً، وأحمد رمضان عوض، 24 عاماً، حسام الدين محمد محمود مقيم بسنورس، زياد الدين محمد محمود، محمود حمدي السيد، أحمد سيد عبد الحليم، عبد الرحمن أحمد عاطف، مصطفى كامل أحمد، محمد أحمد عشري، أحمد كامل أحمد، وعبد الرحمن محمد محمود.

نقل المصابين إلى المستشفى وإزالة آثار الحادث

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.