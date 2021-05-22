تفاصيل أعلى 5 شهادات خماسية ثابتة بعائد ربع سنوي في البنوك 2021

دائما ما يبحث عملاء البنوك عن أفضل شهادات الادخار والتي تعد واحدة من الأوعية الادخارية التي تعود بالأموال التي تلبي احتياجات العميل، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» لقرائها أعلى 5 شهادات خماسية ثابتة بعائد ربع سنوي في البنوك هذا العام.

شهادة بنك الإسكان والتعمير

وتعد الشهادة الخماسية الثابتة بعائد ربع سنوي من بنك التعمير والإسكان، واحدة من أعلى شهادات الادخار، إذ أنها تتيح لعملاء البنك باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير بمدد مختلفة، بعائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 9% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

شهادة بنك المشرق

كما تتيح الشهادة الخماسية الثابتة من بنك المشرق، باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير بمدد مختلفة من 3 – 10 سنوات بعائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 11% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

شهادة بنك القاهرة

كما تعد شهادة البريمو الخماسية ذات العائد الثابت من بنك القاهرة من أهم وأعلى الشهادات ذات العائد الثابت والمتغير بمدد مختلفة، بعائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 10.75% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

شهادة البنك الزراعي

وتأتي شهادة النماء من البنك الزراعي المصري ضمن الشهادات الخماسية الثابتة بعائد ربع سنوي في البنوك هذا العام، إذ تتيح عائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 10.25 % سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

شهادة البنك التجاري الدولي

وأخيرا الشهادة الخماسية بعائد ربع سنوي من البنك التجاري الدولي CIB، والتي تتيح عائد ثابت ومتغير بمدد مختلفة، وعائد تنافسي يناسب العملاء كافة، وتفاصيلها هي:

- الفائدة: 10% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد ربع سنويًا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.