المنشآت الفندقية: لا يوجد نص يمنع إقامة السيدات في الفنادق بمفردهن

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه لا يوجد نص قانوني يمنع إقامة المرأة المصرية أو العربية دون سن الـ 40 بالفنادق بمفردها ودون محرم.

وأضاف «الشاعر» لـ«الوطن»، أن الفنادق تسمح بشكل طبيعي للسيدات بالإقامة بالغرف الفندقية بمفردها دون اشتراط وجود محرم معها، لافتا إلى أن الفنادق تشترط فقط في حال إقامة رجل وسيدة مصريان في غرفة واحدة بوجود عقد الزواج، وحال عدم وجود وثيقة الزواج فلا يسمح لهما بالإقامة بذات الغرفة.

وأوضح، أنه حال قيام أي فندق بمنع إقامة المرأة المصرية أو العربية دون سن الـ 40 بمفردها، فعليها تقديم شكوى رسمية ضد الفندق لوزارة السياحة ولغرفة المنشآت الفندقية، أو تحرير محضر شرطة، مشيرا إلى أن إقامة أي سيدة مصرية بأي فندق بمفردها حق أصيل لهاـ ولا يستطيع أي فندق منعها من ذلك.

القانون يسمح باقامة النزيلات بمفردهن بالفنادق

ومن جهته، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنه لا يوجد أي بند قانوني أوعرف سياحي يمنع السيدات المصريات أو العرب من التواجد بمفردهم بالفنادق دون محرم، لافتا إلى أن كافة فنادق الجمهورية تستقبل النزيلات المصريات والعرب بأي فئة عمرية بمفردها ودون وجود زوجها او أحد اقاربها، طالما انها ستقيم فى غرفة فردية أو زوجية شريطة أن يكون معها سيدة مثلها.

وتابع: «لم نشهد بالغردقة أو شرم الشيخ قيام أي فندق بمنع السيدات من الإقامة بمفردها، خاصة وأن ذلك يتنافى مع حقوق المرآة».

دعوى قضائية

وكان المحامي الدكتور هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، قد أقاما دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.