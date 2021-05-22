القصة الكاملة لعاطل ذبح عمته وابنتها في 15 مايو بسبب المال

تراكمت عليه الديون وبدأ يعاني من ضائقة مادية، فقرر اقتحام شقة عمته في مدينة 15 مايو لسرقتها، وحين دخل عليها في وقت متأخر من الليل نشبت مشاجرة بينهما بعد أن علمت سوء نيته، فحاولت الدفاع عن نفسها وعن ابنتها لكنه ذبحهما بدم بارد واستولى على أموالها ومصوغاتها الذهبية وفر هاربا.

اعترافات المتهم بقتل عمته وابنتها

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب جريمته بعد إلقاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة، مؤكدا إنه قام بذبح عمته وابنتها داخل شقتهما، لافتا إلى أنه كان يعاني من ضائقة مادية وقرر سرقتها، لكنها اكتشفت سوء نيته وبدأ يتشاجر معها بعد مشادة كلامية حتى تطور الأمر وقام بذبحها بسلاح أبيض تم التحفظ عليه.

كما قام المتهم بتمثيل جريمته بعد الذهاب لمسرح الواقعة، ومن ثم أدلى بأقواله في التحقيقات وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

عاطل يقتل عمته وابنتها بسبب الأموال

الواقعة بدأت بالعثور على جثة الفتاة الشابة داخل صالة الشقة مسجاة على ظهرها غارقة في دمائها، ووالدتها بجوارها تنزف دون توقف حتى حضرت سيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلي مشرحة زينهم بإشراف من النيابة العامة، كما طالبت من الطب الشرعي إجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

تلقي بلاغ بالواقعة

وقد تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغاً يفيد بالعثور على جثة لربة منزل وابنتها داخل شقتها بدائرة قسم الشرطة، وتبين إن المجني عليهما كانا مذبوحتين داخل مسكنهما، وبالانتقال والفحص تم الكشف عن هوية السيدة التي تدعى «نجوى» وهي نوبية.

وتم تشكيل فريق بحث على الفور حيث قام بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من منزل المجني عليها، وتم تفريغها والتي أوضحت أن الجاني هو شقيق المجني الضحية، فضلا عن أن التحريات توصلت إلى وجود خلافات عائلية بين الطرفين، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته كما أرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.