حل للتكدس المروري.. الجراج الذكي الذي بدأت فكرته في مصر منذ 12 عاما

«الجراج الذكي»، هو واحد من الحلول الذكية للحد من التكدس المروري في الشوارع، والذي تم طرحه في مصر منذ أكثر من 12 عامًا، حسب تصريحات محمود فراج، المسئول عن الفكرة بداية من جراج روكسي الذكي، وانتشارها على مستوى الجمهورية مؤكدًا أن فكرة الجراج الذكي بدأ طرحها والتقدم بطلب لمحافظ القاهرة قبل 12 عامًا مضت بعمل جراج روكسي الذكي، ليكون أول جراج من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في ذلك الوقت.

وأوضح فراج، في تصريحات إلى «الوطن»، أن فكرة الجراج الذكي تقوم على عدم تدخل العامل البشري، والاعتماد بشكل كلي على التكنولوجيا والعمليات التكنولوجية التي تقوم بمهمة ركن السيارة وإعادتها عقب انتهاء المدة إلى الدور الأرض، عن طريق الآليات التكنولوجية الخاصة بالقيام بتلك العمليات داخل المساحة المخصصة لذلك.

وأشار فراج إلى أنه في ذلك التوقيت كانت الفكرة جديدة من نوعها في العالم كله، وعلى الفور تم استيراد التكنولوجيا والآليات الخاصة بتلك العمليات، وتم تطبيقها في مصر في جراج روكسي الذكي، منوهًا إلى أن عملية التطبيق لم تتم مباشرة بسبب الأحداث التي وقعت منذ عام 2011 وحتى العام 2014.

جدير بالذكر، أن شركة الجراجات الذكية قررت في سبتمبر 2019، إغلاق الجراج مؤقتًا للانتهاء من بعض التطويرات بعد اكتشافها ضرورة إجراء هيكلة داخلية فى الأنظمة المتحكمة في آليات التشغيل، بهدف التسريع بدخول وخروج السيارات.

ويتكون جراج روكسى الذكي من 4 طوابق تحت سطح الأرض، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لحوالي 1700 سيارة (850 للمرحلة الأولى من المشروع و850 للثانية)، كما أن الجراج مدعم بـ 12 مصعدًا إلكترونيًا مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.