عاجل.. قرارات بشأن الإجراءات الاحترازية يبدأ تنفيذها من اليوم

يدخل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1092 لسنة 2021، الخاص بالإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيذ التنفيذ اليوم السبت، على أن يسري القرار حتى يوم الاثنين 31 مايو المقبل.

يأتي ذلك بعدما ناقشت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» برئاسة «مدبولي»، ومشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، تطورات مواجهة الأزمة، والتي انتهت إلى مد الإجراءات الاحترازية المُقررة في الفترة السابقة اعتباراً من غداً، مع فتح الشواطئ والمتنزهات.

فتح الشواطئ بإجراءات احترازية

ونصت المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء بشأن «الإجراءات»، على «يُسمح بفتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المُقررة».

متابعة تنفيذ «الضوابط» بالشواطئ

وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن الجهات الحكومية المختصة ستعمل على متابعة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضاف المصدر، أن قرار فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة غير مُحدد بموعد لغلقها، وأن استمرار فتحها مرهون بـ«تطبيق الإجراءات الاحترازية»، موضحةً أن «الفتح» سيكون «لحين صدور إشعار أخر».

وتابع: «هذا القرار سيخضع للمتابعة لتقدير الموقف، وسيكون عرضة للتعديل حال وجود مخالفة لتلك الإجراءات».

الإجراءات الاحترازية لكورونا التي تم مدها

يذكر أن الإجراءات التي قررت الحكومة مدها هي الغلق في التاسعة مساءاً للمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمولات، وعملها ديلفيري عقب ذلك، وحظر إقامة الاحتفالات والفاعليات الفنية والثقافية التي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين، وغلق النوادي ومراكز الشباب وصالات الجيم والسينمات والمسارح من التاسعة مساءً، وإقامة الأفراح وما يماثلها في الأماكن المكشوفة بحد أقصى 9 مساءً.

وتضمنت قرار رئيس الوزراء، اقتصار العمل بعد التاسعة مساء بجميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية اتي تقدم المأكولات والمشروبات بعد التاسعة مساءًا على التيك أواي دون الجلوس، وخدمات التوصيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المُقررة.