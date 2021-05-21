«نهضة مصر» تتهم النباشين بالتعدي على عمالها في الإسكندرية

أعلنت شركة نهضة مصر، إحدى شركات المقاولون العرب للنظافة بالإسكندرية، عن تعرض العاملين إلى العديد من المضايقات والاحتكاكات من قبل نباشي القمامة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المضايقات وصلت إلى حد قيام بعض النباشين بالاعتداء علي أحد عمال النظافة بشارع قصر رأس التين أمام مكتبة سوزان مبارك بدائرة قسم الجمرك، وتابع البيان: «وعلى صعيد آخر قام عدد من النباشين بشارع الأصدقاء أمام المركز الأوليمبي بسموحه بمحاولة تعطيل العمل و منع معدات وعاملي الشركة من رفع مخلفات القمامة إلا بعد انتهاء هذه الفئة من أعمال النبش والفرز للقمامة».

وأكد أحمد شحاته مدير المركز الإعلامي للشركة أنه تم تكليف إدارة الشئون القانونيه برئاسة هاني حسنين لإتخاذ ما يلزم حيال هذه الوقائع، وتم تحرير محاضر بأقسام الشرطة المختصة 5553 لسنة 2021 قسم سيدى جابر، و4312 لسنة 2021 قسم الجمرك.

وناشدت الشركة للجهات المعنية بضرورة الحد من انتشار هذه الظاهرة بشوارع الإسكندرية، والحد من المضايقات اليومية التي تتعرض لها العمالة أثناء ممارسة أعمالهم في تقديم خدمه عامة لأهالي الثغر.

جدير بالذكر أنه تم تكليف نهضة مصر بأعمال النظافة بمحافظة الاسكندرية بنفس نطاق الأعمال والقيمة والبنود والشروط التى تم إبرام العقد بها مع الشركة الفرنسية السابقة أونيكس عام 2001 وقد انتقلت ملكية المعدات والسيارات وكل ما كانت تملكه الشركة السابقة إلى ملكية نهضة مصر وتغير حق انتفاع المواقع التشغيلية المملوكة للمحافظة من أونيكس إلى نهضة مصر.