تعرف على أسعار دخول شواطئ الإسكندرية 2021

تباينت أسعار دخول شواطئ الإسكندرية 2021، ما دعا المواطنون إلى البحث عن الأسعار على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عقب قرارات مجلس الوزراء بفتح الشواطئ مجددًا بدءًا من غد السبت، الأمر الذي يصاحبه بدء التوافد من المصطافين إلى مدينة الإسكندرية لقضاء مصيف 2021.

وتفتح شواطئ الإسكندرية أبوابها لتستقبل الزائرين لمصيف 2021، بدءًا من غد السبت، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعادة فتح الشواطئ والحدائق والمنتزهات.

ويقدم «الوطن» خريطة أسعار دخول شواطئ الإسكندرية 2021، والتي تمت بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاستعداد التام لاستقبال المواطنين على شواطئ محافظة الاسكندرية.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية 2021

تملك الإسكندرية 66 شاطئا، تقسم إلى 4 أقسام من حيث الأسعار، لتناسب جميع الفئات:

- شواطئ مجانية بشكل تام، وهي تقتصر في الوقت الراهن على شاطئ وحيد يتمثل في شاطئ المندرة المجاني.

- شواطئ عامة يبدأ سعر تذكرة دخولها من 5 جنيهات للفرد، ويبلغ عددها 7 شواطئ.

- شواطئ الخدمة لمن يطلبها تبلغ قيمة تذكرة دخولها 10 جنيهات للفرد، ويبلغ عددها 23 شاطئا.

- شواطئ مميزة تبلغ قيمة دخولها 15 جنيها للفرد، ويبلغ عددها 22 شاطئا.

- شواطئ سياحية تبلغ تكلفة دخولها 25 جنيها للفرد، ويبلغ عددها 6 شواطئ.

- شواطئ التشغيل الليلي تبلغ قيمتها 4 جنيهات لدخول الفرد، ويبلغ عددها 6 شواطئ.

5 نصائح متعلقة بأسعار دخول شواطئ الإسكندرية 2021

ووجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، نصائح للمواطنين تمثلت في الآتي:

- أسعار تذاكر الدخول طبقا للصور المرفقة لذلك لا تدفع أي مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس.

- سعر تذكرة الدخول مدون على التذاكر، فلا تدفع أكثر منها.

- تمسك بالحصول على عدد التذاكر المتوافقة مع عدد الأفراد المرافقين.

- لا تدفع إكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

- إذا واجهت أي مشكلة أو تعرضت لأي ابتزاز يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى «01289252668 - 01270746490».

استعدادات شواطئ الإسكندرية 2021

واستعدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بكامل طاقتها لفتح الشواطئ، حيث اجتمع اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمستأجري الشواطئ، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة وأصدرتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لفتح الشواطئ وجاءت كما يلي:

- ارتداء عمال الشواطئ الكمامات.

- توافر أجهزة لقياس الحرارة على البوابات.

- توافر عمال الإنقاذ والغطاسين على الشواطئ.

- وجود مسافات بينية 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى.

- وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية.

- الالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.