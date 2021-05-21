5 معلومات عن شاطئ المندرة المجاني في الإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
02:50 م | الجمعة 21 مايو 2021
شاطئ المندرة المجاني
إقبال كبير سيشهده شاطئ المندرة المجاني، بمجرد فتح شواطئ الإسكندرية، غدا، السبت، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الجديدة، وهو الشاطئ الوحيد المجاني بشكل كامل في الإسكندرية خلال صيف 2021.
وفي ظل وجود فئات عديدة لأسعار دخول شواطئ الإسكندرية 2021، يصبح شاطئ المندرة المجاني هو قبلة البسطاء، في المدينة الساحلية، لقضاء الوقت بأقل تكلفة ممكنة.
ويرصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن شاطئ المندرة المجاني، والذي يعرف أيضاً بشاطئ «انطونيو المجاني»، والذي تم تخصيصه بعد وعد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية منذ الساعات الاولي لتولي المسئولية بأن يكون لمواطني الاسكندرية شاطئ مجاني.
معلومات عن شاطئ المندرة «انطونيو» المجاني
- قامت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بإعادة رسم خريطة الشواطئ بالمدينة بحيث تتضمن بمنطقة المندرة شاطئ بمواجهة 230 مترا وهو يعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من اسوار قصر المنتزة حتي منطقة بحري.
- يتضمن هذا الشاطئ 3 بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول 25 متر وعرض 15 متر.
- يتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وطاولات.
- يتوافر أيضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب إدارة و 2 دورة مياه وغرف خلع الملابس.
- يشرف على الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسي والمنقذين والمسعفين.
السياحة والمصايف تأمل في تكرار تجربة الشواطئ المجانية بالإسكندرية
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن آمالها في نجاح تطبيق هذه التجربة تمهيدا لتكرارها شريطة تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ وخاصة الصادرة بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية.
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