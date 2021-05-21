زيارة عائلية تتحول لمأساة.. تفاصيل مصرع ربة منزل وأبنائها الثلاثة في قنا

عزمت أسرة من كفر الشيخ، على زيارة أقاربهم في محافظة قنا، لتقارب صلة الرحم وعدم قطعها، ولم تكن تعلم الأسرة بأن الزيارة ستكون ذهابا بلا عودة، حيث لم يهملهم القدر أن يعودوا كاملين إلى كفر الشيخ كحال ذهابهم لزيارة أقاربهم، وفي أثناء عودتهم انقلبت بهم سيارتهم، ما أدى إلى وفاة الأم و3 من أبنائها، وإصابة الزوج وابنه الصغير.

تحولت زيارة ربة منزل وزوجها من كفر الشيخ إلى محافظة قنا، لقصة مأسوية حزن لها الجميع في محافظة قنا، إثر وافتها هي و3 من أبنائها، وإصابة زوجها وابنها الصغير، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على جانب طريق «قنا – سوهاج» الصحراوي الشرقي بالكيلو 117، في أثناء عودتهم بعد زيارة استمرت عدة أيام لمدينة قنا.

قررت النيابة العامة بمدينة قنا، مساء اليوم، دفن جثث السيدة وأطفالها، بعد توقيع الكشف الطبي من مفتش الصحة في مشرحة مستشفى قنا العام، من خلال تسليمهم لذويهم، ومن المقرر دفنهم في محافظة كفر الشيخ.

وكانت ربة منزل وأطفالها الثلاثة، لقوا مصرعهم، فيما أصيب زوجها وطفلها الأصغر بكسور وجروح قطعية، في انقلاب سيارة ملاكي رقم «م هـ س 472» على طريق «قنا – سوهاج» الصحراوي الشرقي.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بمصرع ربة منزل و3 من أطفالها، وإصابة زوجها في حادث انقلاب سيارة، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين وفاة سيدة تدعى «رشا محمد فتحي»، 35 عامًا، وأبنائها الثلاثة «محمد 9 أعوام، وسيد 10 أعوام، ومها 11 عامًا»، ونقلهم جميعا لمشرحة مستشفى قنا العام.

ونقلت سيارة إسعاف، رب الأسرة ويدعى «علي موسى عبدالباري، 40 عامًا»، في حالة غيبوبة، ونجله «عبادي، 7 سنوات»، إلى استقبال مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

وكشف التحريات أن الأسرة من محافظة كفر الشيخ، وجاءت إلى قنا لزيارة أحد أقارب الزوج، وفي أثناء عودتهم لمنزلهم وقع الحادث، ما أدى إلى وفاة الأم و3 من أبنائها، وأصيب الزوج وابنه الأصغر، وتبين أن سبب الحادث هو انفجار الإطار الإمامي للسيارة الذي كان يقودها رب الأسرة، وانقلابها على جانب الطريق.

وتبين بحسب شهود عيان، أن ربة المنزل عُثر عليها داخل السيارة بعد انقلابها جثة هامدة حاضنة أطفالها الثلاثة الذين توفوا معها، ورب الأسرة والطفل الأصغر خارج السيارة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.