عاجل.. حبس طبيب أسنان تحرش بموظفة داخل عيادته بالجيزة

أمرت جهات التحقيق، بحبس طبيب أسنان لمدة 4 أيام احتياطيا، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بموظفة داخل عيادته بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، بعدما تلقت قسم شرطة الطالبية بلاغا من الموظفة المجني عليها، أكدت فيه تعرضها لواقعة تحرش على يد الطبيب المتهم.

وأمر اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهم، حيث تم القبض عليه بعد تقنين الإجراءات الأمنية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل للتحقيق، حيث صدر بحقه القرار المتقدم.

واعترف المتهم خلال مناقشته، بارتكاب واقعة التحرش بحق المجني عليها، التي كانت فى عيادته بمنطقة الطالبية.