10 معلومات عن مرض الفطر الأسود.. هل له علاقة بكورونا؟

ظهرت إصابات متعددة بـ«مرض الفطر الأسود»، أو «الفطر العفني»، في دولة الهند مؤخرا عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بصورة كبيرة في الهند.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن «مرض الفطر الأسود»، حسبما استعرضها «المجلس الهندي للأبحاث الطبية»، التابع للحكومة الهندية، مؤخرا عقب ظهور أكثر من إصابة بهذا المرض، والتي جاءت كالآتي:

أبرز المعلومات عن مرض الفطر الأسود

1- ظهر المرض لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومرضى يعانون من «ضعف المناعة»، وداء «السكري».

2- طالب «المجلس الهندي للأبحاث الطبية» الأطباء في المستشفيات بالملاحظة المبكرة لأعراض هذا المرض.

3- تتمثل الأعراض المُبكرة للمرض في «ألم الجيوب الأنفية»، وانسداد الأنف من ناحية واحدة.

4- تشتمل الأعراض المُبكرة أيضا على حدوث صداع نصفي، وألم الأسنان وتخلخلها، وحدوث تورم وتنميل.

5- لفت «المجلس»، إلى ارتباط هذا المرض بـ«داء السكري».

6- ظهر لدى عدد من الحالات لون أسود حول الأنف.

7- ظهر لدى بعض الحالات المصابة بالمرض «تشوش وازدواج» في الرؤية.

8- تمثلت الأعراض أيضا لدى بعض المصابين بوجود ألم في الصدر، وخروج دم مع «الكحة»، وصعوبة في التنفس.

9- أكدت الحكومة الهندية أن المرض «ليس منتشرا بصورة كبيرة».

10- تلفت تقارير إعلامية لرصد حالات إصابة به في «مومباي»، وولاية «غوجارات».

أغلب المصابين بالمرض لديهم مرض السكري

وحسب موقع «الطبي»، المتخصص في الشئون الطبية؛ فإن العدوى بـ«مرض الفطر الأسود» نادرة، ولكنها خطيرة، موضحاً أن «الفطر العفني الحجاجي الأنفي المخي»، هو النوع الأكثر شيوعاً لهذا المرض.

ويشير الموقع إلى أن هذه العدوى تظهر أحيانا في الجلد وفي أجهزة عضوية أخرى، وفي «السبيل المعوي»، لافتاً إلى أن نحو من 50 إلى 75% من المرضى الذين أصيبوا بهذا المرض ارتبطت إصابتهم بـ«السكري»