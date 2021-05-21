أعراض الفطر الأسود: تبدأ بـانسداد الأنف وتنتهي بكحة مع الدم

ثارت تساؤلات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية عن «مرض الفطر الأسود» أو ما يُعرف بـ«الفطر العفني»، بعدما تداولت وسائل الإعلام العالمية تقارير عن ظهور حالات عليها أعراض الفطر الأسود في دولة الهند، وذلك بعد الموجة الوبائية المتزايدة من الإصابات بكورونا في الهند بصورة كبيرة مؤخرا.

وتجيب «الوطن» في السطور التالية عن أبرز استفسارات المصريين عن مرض «الفطر الأسود»، التي تلخصت في كيفية معرفة الإصابة بالمرض، الذي تؤكد مصادر طبية أنه «نادر» في مصر، حيث يمكن تحديدها عبر أعراض المرض، التي حددها المجلس الهندي للأبحاث الطبية، التابع للحكومة الهندية مطالبا الأطباء في المستشفيات بضرورة العمل على ملاحظتها مبكرا، التي تأتي كالآتي:

أعراض الفطر الأسود

1- تشمل الأعراض المبكرة للإصابة بالمرض وجود انسداد في الأنف من ناحية واحدة.

2- تضم الأعراض المبكرة للمرض أيضا وجود «ألم الجيوب الأنفية».

3- يعتبر ألم الأسنان وتخلخلها أحد أعراض «مرض الفطر الأسود».

4- تضم الأعراض المبكرة للمرض أيضا حدوث «صداع نصفي»، وتنميل، وحدوث تورم.

5- ويتواجد لدى بعض الحالات المصابة بهذا المرض «اسوداد حول الأنف».

6- تُصاب بعض الحالات المصابة به بـ«تشوش وازدواج في الرؤية».

7- يظهر لدى بعض المصابين بالمرض أيضا «ألم في الصدر».

8- يعاني بعض المصابين بـ«الفطر الأسود» من خروج دم مع «الكحة».

9- يصاب البعض بـ«صعوبة في التنفس».

الملاحظة المبكرة للمصابين بـ3 أمراض

يذكر أن تحذيرات «المجلس الهندي للأبحاث الطبية»، تشمل أهمية الملاحظة المبكرة للمرض لدى المصابين بكورونا، وضعاف المناعة، والمصابين بالسكر.

ورغم تلك التحذيرات، إلا أن الحكومة الهندية تشير إلى أن هذا المرض ليس متفشي بشكل «وبائي»، وذلك في الوقت الذي رصدت تقارير إعلامية وجود حالات مصابة به في كلاً من «مومباي»، وولاية «غوجارات».