في يوم "منع الانتحار": 6 حالات اختاروا الموت شنقا وغرقا ومن أعلى البرج

"قررت منذ سنوات إنهاء حياتي .. وقرار الانتحار شخصي وهو أمر لا أنصح أحد القيام به، بالنسبة لي أنا ممتن لقدرتي على اتخاذ وتنفيذ قرار الانتحار"، بهذه الكلمات أنهى كارل شويمان الكاتب الجنوب أفريقي، حياته بعد انتحاره.

لم تكن رسالة شويمان الوحيدة التي تركها منتحر قبل الإقدام على انتحاره، فهناك العديد من الرسائل لأشخاص قرروا التخلص والهروب من الواقع بنفس الطريقة، فبحسب إحصائيات الامم المتحدة هناك أكثر من 800 ألف شخص يقدمون على الانتحار سنويًا، مما يجعله ضمن ال 10أسباب الرئيسية للوفاة في العالم، وثالث سبب للوفاة في سن المراهقة بين اعمار 15 إلى 19 عامًا.

ويحل اليوم، الخميس، 10 سبتمبر، اليوم العالمي لمنع الانتحار، والذي يهدف لإعلاء الوعي بأهمية منع حوادث الانتحار، وذلك بعد ارتفاع معدل الوفيات عن طريق الانتحار، ورصدت "الوطن" أبرز حوادث الانتحار في مصر خلال السنوات الماضية، والتي تنوعت أسبابها بين أسباب تتعلق بالزواج أو الدراسة أو مشكلات نفسية:

انتحار شاب من أعلى برج القاهرة عام 2019

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فبس بوك" فيديو لشاب يظهر في كاميرات الملااقبة الخاصة ببرج القاهرة، وهو يلقي بنفسه من ارتفاع 187 مترًا، ليسقط جثة هامدة، وأشالات التحريات أن الشاب المنتحر توجه بصحبة صديقه لبرج القاهرة، وأثناء تواجدهما معاَ نجح فيي الهروب من صديقه وتسلق السورالحديدي بسرعة كبيرة والقى بنفسه أمام صديقه الذي مد يده لينقذه، ولكن بعد فوات الأوان، وتبين ان الشباب طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، وقد كان يمر بأزمة نفسية شديدة دفعته للانتحار.

شاب يوثق انتحاره على فيسبوك

في مشهد لايصدق أقدم شاب 16 عاما على تصوير لحضات انتحاره على "فيس بوك" في بث مباشر ، وتحدث قائلًا: "مش عايز حد يزعل من اللي هعملو.. بجد أنا تعبت أوي والدنيا جاية عليا أوي وعيلتي مش حاسين بية " مكملًا حديثه، وبعد ذلك قام بشنق نفسه في غرفته، وذلك بعد فشله في إيجاد عمل مناسب بديل لقيادة "التوكتوك" .

انتحار عبدالحميد شتا بسبب حلم "السياسة والاقتصاد"

لم يكن أحد يتوقع أن شاب لدية طموح وإصرار كبير في الحياة وبالرغم من تحقيقه لحلمه الذي كان السبب في إنهاء حياته بعد عدم إكتمال الخطوة الأخيرة منه، لظروف خارجة عن إرادته تحديدًا بسبب الحالة الإجتماعية لأسرته، عبدالحميد شتا شاب مصري نشأ في إحدى قرى مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، كان يحلم بالالتحاق بكلية الاقنصاد والعلوم السياسية، وبذل في سبيل هذا الحلم الكثير من الجهد والعمل ، وبالفعل وصل إلى مايريد واستطاع ان يجتاز الاختبارات بنجاح، وعقب ظهور نتيجة القبول، راح يبحث عن اسمه في كشوف التعيين، وبالفعل وجد اسمه ولكن في الخانة المقابلة كتبت عبارة "غير لائق اجتماعيًا" الأمر الذي أصابه بصدمة بالغة قرر على أثرها مغادرة هذه الحياة ، بإلقاء نفسه من أعلى كوبري قصر النيل، بعد التحدث مع والده وإخوته على الهاتف في وداع أخير.

انتحار عامل بسبب أزمة نفسية

يبدو أن عامل الاكتئاب يلعب دورًا شديدًا في لاتخاذ قرار الانتحار، حيث اقدم عامل على الانتحار شنقا في واقعة مأساوية بعد مرورة بأزمة نفسية، بعد اكتشاف جيرانه في العقار الواقع بمنطقة المعادي أنبعاث رئحة كريهة من داخل الشقة الامر الذي دفعهم لابلاغ الشرطة.

شاب ينهي حياته تحت عجلات المترو

في خط المترو الثالت (العتبة –عدلي منصور) بمحطة أرض المعارض ، كان يقف شاب في العقد الثاني من عمره ، يراقب حركة المترو في حظر ، وبعد دقائق معدودة، فوجئ سائق القطار بشخص يلقي بنفسه تحت عجلات القطار، مما أسفر عن وفاته، وأكد أهله أنه كان يعاني من مشكلات نفسية وأسرية أثرت عليه.

شاب ينتحر بعد حصوله على 52%

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، اقدم طالب 17 سنة من محافظة بني سويف، على الانتحار نتيجة حصولة على مجموع 52%، وأظهر تقرير المستشفى بأن الطالب تناول مادة سامة "حبوب حفظ الغلاء" ولفظ انفاسه الاخيرة قبل الوصول للمستشفى، وأوضح أهله أنه دخل في حالة اكتئاب شديدة بعد ضعف مجموعه الدراسي.