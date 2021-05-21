وزير الخارجية عن إذابة الجليد بين مصر وأمريكا: «مكنش موجود من الأساس»

علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن الربط بين نجاح مصر في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبين إذابة الجليد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال «مكنش فيه جليد أصلا».

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على فضائية «MBC مصر»، أن هناك علاقات مصرية أمريكية يصفها الجانبين بالإستراتجية، وكانت هناك أولويات عديدة على الساحة الداخلية داخل كلا البلدين، لكن العلاقات والاتصالات بين البلدين تسير بشكل مستمر.

وأوضح وزير الخارجية، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كون القضية الفلسطينية تهم كلا البلدين، كما أن الدور المصري كان بارزا فها، وكان هناك تقدير بالغ للدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن.