«شكري» يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الملء الثاني للسد: مصر لن تقبل وقوع ضرر عليها

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يجب الوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد الإثيوبي، وإذا تم هذا الملء فإن هذا ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها لأنها سوف تؤدي إلى توتر في المنطقة وتشاحن، وتزعزع استقرار شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وهي أمور نسعى لتجنبها، ومصر لن تتنازل ولن تتقبل وقوع ضرر عليها، وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الري.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، الجمعة، توضيحًا لتصريحاته الأخيرة حول أن الملء الثاني للسد الإثيوبي لن يؤثر على أمن مصر المائي، أنه بالتأكيد مصر تأمل أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية، ونحن سعينا أن يأتي التدخل من خلال الإطار الإفريقي والمراقبين وإثيوبيا لم تتجاوب.

وتابع وزير الخارجية: «نحن مقبلون على مرحلة نرصد خلالها تطورات السد كل ساعة، واحتمالات كميات المياه التي تنزل كل عام، للتعرف على النتائج التي قد تحدث، مشددا على أنهم يقفون بالمرصاد لتقييم الأوضاع ولابد أن تكون هناك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كل الأوضاع».