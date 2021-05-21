الخارجية: ليس من مصلحتنا الإدلاء بما سنفعل حال تخطت إثيوبيا «الخط الأحمر»

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه ليس من مصلحة الدولة أن تدلي بشكل واضح، بما ستقوم به في حال إذا ما تخطت إثيوبيا الخط الأحمر الذي رسمه لها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل، موضحا أن الفترة الحالية تركز القيادة السياسية على مرحلة التوصل للاتفاق.

وأكد «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «MBC مصر»، أن الدولة المصرية لديها القدرة والعزيمة والحرص على أن تحافظ على مصالحها، كما أن لديها الأدوات لإنجاح ذلك، وهي أدوات متنوعة ومتدرجة ولها مناحٍ عده سيتم اتخاذ كل منها وفق خطة مرسومة ودقيقة تراعي في النهاية المصلحة المصرية.

وأضاف أن القيادة المصرية دائما ما تتخذ القرارات الصحيحة في التوقيتات الصحيحية، التي يتم فيها مراعاه مصالح الدولة، حيث إن القيادة السياسية المصرية مسؤولة ولديها حكمة، وليست مدفوعة بالعواطف، وليس أيضا من الممكن أن تأخذ الأمور بشكل به نوع من التسرع.