الخارجية: اجتماع خلال أيام مع قطر لبحث ما تحقق من «قمة العلا»

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه من المقرر عقد اجتماع «مصري- قطري» خلال الفترة المقبلة، سيتم فيه التطرق لما تم تحقيقه من بنود اتفاقية «قمة العلا»، واصفا إياها بأنها القمة التي سارت بعدها العلاقات مابين الجانبين بشكل جيد.

وأوضح «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على فضائية «MBC مصر»، أن الاجتماع ستتم فيه مناقشة مدى تنفيذ بنود «اتفاقيه العلا»، وهي الجولة الأخرى التي سيتم إطلاقها خلال أيام.

وأضاف أنه وفي حال كانت العلاقات ما بين البلدين تسير في الإطار الذي حددته بنود الاتفاقيه، فعليه سيتم فتح المجال لمزيد من العودة للعلاقات الطبيعية ما بين مصر وقطر، حيث دائما ما حرصت مصر بألا تتأثر العلاقات ما بين الشعبين بأي توتر شاب العلاقات (بين الدولتين)، «كل المؤشرات إيجابية وتصب في مصلحة البلدين».

وأكد أن الاجتماع المقبل سيتم فيه مناقشة ومتابعة مدى التزام كل طرف بما حددته بنود اتفاقيه قمة العلا وآليات التنفيذ، حيث إن مصر نفذت كافة التزاماتها المقررة عليها في القمة، كما وأكملت قطر أغلب التزاماتها، وسنستكمل المسار للتأكد من مدة التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.