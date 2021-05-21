الخارجية: الفلسطينيون والإسرائيليون عليهم مسؤولية لاستمرار التهدئة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية سعت منذ العشر الأواخر من رمضان الماضي، للعمل على تهدئة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحذرت من ضرورة اتخاذ أي إجراءات استفزازية، سواء كانت بهدف الاستيلاء على مساكن الفلسطينين أوغيرها، فهذه الأعمال هي الشرارة التي أدت إلى الأعمال العسكرية.

وشدد «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «إم بي سي مصر»، على ضرورة أن يكون هناك وعي كامل بمسببات الأزمات، وألا يكون هناك ما يساهم في التوتر مرة أخرى، مؤكدًا أن الهدنة أتت من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن الجانبين «الفلسطيني- الإسرائيلي» عليهما مسؤولية، ويجب العمل على استمرار هذه التهدئة وأن لا يتم اتخاذ أي إجراءات منفردة.