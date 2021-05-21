الخارجية: استقبال مصر وفد تركيا يأتي لإعادة العلاقات لما كانت عليه سابقا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن استقبال مصر لنائب وزير خارجية تركيا، ووفد مرافق له مؤخرا، كان بغرض المشاورات حول الكثير من الأمور التي تخص ملف العلاقات «المصرية- التركية»، وبحث سبل عودتها إلى ما كانت عليه في السابق، موضحا أنه من الأهمية أن يكون هناك مسار تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الخاصة بالمنطقة، وبعض القضايا التي تخص استقرار مصر، مشيرا إلى أن كل ذلك يتم في ضوء عدم قبول مصر لأي تدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة mbc مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن تلك الزيارة كانت فرصة للتأكيد على ما تراه مصر ضروري لاستئناف العلاقات وتطبيعها مع تركيا بما تؤدي إلى استقرار المنطقة، ولا تتعدى بأي شكل من الأشكال على الأمن القومي المصري، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية باعتبار هذه مبادىء مركزية، في أي علاقات سوية تجمع بين اي دولتين، وتؤدي إلى مصلحة مشتركة فيما بينهم.

وكانت مصر قد استقبلت خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري، سادات أونال، نائب وزير خارجية تركيا، بالقاهرة، قادما على رأس وفد من إسطنبول، في زيارة لمصر، تعد هى الأولى لوفد تركي رسمي لمصر منذ المقاطعة بين البلدين عقب 30 يونيو 2013.

وكان في استقبال نائب وزير الخارجية التركي بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة السفير خالد عبدالرحمن، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، وأعضاء مكتب القائم بالأعمال التركي لدى مصر.

والتقى نائب وزير الخارجية التركي، خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات خاصة بوزارة الخارجية المصرية.

وتناولت الزيارة مشاوارت حول ملف العلاقات المصرية التركية وسبل عودتها إلى طبيعتها قبل 30 يونيو 2013 والإعداد لعقد لقاء على المستوى الوزارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.