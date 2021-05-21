عاجل.. الصحة تصدر بيانا مهما بعد قليل بشأن فيروس كورونا

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانا مهما، بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان: إن أرقام إصابات كورونا المستجد في مرحلة التأرجح والتذبذب حاليا، وعلى المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا في مصر، قائلة: إنها فعالة وآمنة، ولا داعي للقلق.

وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105 لتلقي كل استفسارات المواطنين، وورد للوزارة سؤال عن لقاح أسترازينيكا وجاء السؤال نصا، هل توجد أعراض جانية للقاح أسترازينكا المضاد لكورونا؟ وقامت الوزارة بالرد على السؤال.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إن جميع اللقاحات آمنة، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاح أسترازنيكا، أشارت إلى أنها مثل باقي اللقاحات، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة موضع التطعيم، أو صداع يزول خلال يومين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك فريقا طبيا متخصصا لمتابعة المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، خلال المدة الزمنية بين الجرعتين «الأولى والثانية».

واستعرضت وزارة الصحة الفرق بين الجرعتين الخاص بلقاحي «سينوفارم وأسترازنيكا»، وقالت إن الفرق بين الجرعتين 21 يوما في لقاح «سينوفارم»، أما أسترازنيكا فالفرق بين الجرعتين 3 أشهر ، وعن فعالية لقاح أسترازينيكا، أكدت وزارة الصحة والسكان، وفقا للتقارير الخاصة بالقاحات المعتمدة أن درجة فعاليته تصل إلى 79 %، وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس، وتخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة بدلا من أنها خطيرة أو حادة.