سامح فايز: جائزة ساويرس الثقافية بالنسبة لي دفعة كبيرة

عبر الكاتب سامح فايز، الحائز على جائزة ساويرس الثقافية في مجال النقد الأدبي، عن سعادته بالفوز بالجائزة، حيث أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أمس الجمعة، أسماء الفائزين بأفرع الجائزة في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

جائزة ساويرس الثقافية:

وأضاف سامح فايز لـ «الوطن»: «الجائزة قيمة مادية ومعنوية كبيرة كونها اعترافا بمجهود كبير بذلته في كتابة الكتاب الذي هوجمت بسببه على مدار سنوات، فأغلب الموضوعات التى تضمنها الكتاب، تم نشرها في الصحف من قبل، وقوبلت بعاصفة من الهجوم والانتقادات، والتقليل من قيمة الموضوعات المتعلقة بالثقافة والقراءة وتوجهاتها ونوعيات الكتب المقروءة وغيرها من الموضوعات التى يناقشها الكتاب»، مضيفا «هذا الهجوم كان يسبب لي حالة من الإحباط».

جائزة ساويرس الثقافية:

وتابع: «عندما تأتي الجائزة في فرع مهم، ومن لجنة تحكيم مهمة تضم أسماء متميزة، فهو يمثل لي دفعة كبيرة جدا، ويشجعني على استكمال المشاريع الثقافية التي أوقفتها بسبب الإحباط الذي تعرضت له من قبل»، منوها: «أتوجه بالشكر للجنة التحكيم التى اتخذت قرار دعم الكتاب ومنحه الجائزة».

يذكر أن كتاب «حكايات عن القراءة»، الفائز بجائزة ساويرس في النقد الأدبي، هو Best Seller، صادر عن الدار المصرية اللبنانية، ويرصد الكتاب عددا من الظواهر الأدبية المتعلقة بالقراءة فى مصر، ومنها انتشار نوعية معينة من الكتابات مثل أدب الرعب والخيال العلمي، والكتابات الرومانسية وأدب السيرة الذاتية، وسطوة السوشيال ميديا التي أثرت بشكل كبير على حركة صناعة الكتاب والنشر في مصر.

وأعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أسماء الفائزين بجائزة ساويرس للتنمية الثقافية في دورتها السادسة عشر، وفاز بجائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي مناصفة كل من الكاتب سامح فايز عن كتاب «حكايات عن القراءة» الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، والدكتور عبدالناصر هلال عن كتاب «الالتفات البصري– من النص إلى الخطاب» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.